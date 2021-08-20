الهلال يقلب الطاولة على التعاون بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

قلب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال الطاولة على مضيفه التعاون بالفوز بثنائية مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص مباراة الهلال والتعاون:

ونجح التعاون في إحراز الهدف الوحيد له بالمباراة، عبر الكاميروني لياندر تاوامبا بالدقيقة الـ26 بعد خطأ قاتل من حارس الزعيم عبدالله المعيوف.

ولم يحدث أي جديد ليخرج الزعيم متأخرًا بهدف دون مقابل في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، كشر الهلال عن أنيابه الهجومية، ليضيف الهدف الأول وهدف التعادل عبر مهاجمه المالي موسى ماريجا الثانية والثمانين، بعد تمريرة متقنة من اللاعب ياسر الشهراني.

ياسر الشهراني يُنقذ الهلال:

وواصل ياسر الشهراني تألقه في المباراة، ليصنع ثاني أهداف الزعيم التي سُجلت عبر اللاعب الكوري الجنوبي جانغ هيون سو بالدقيقة الـ92.

وانتهت المباراة بفوز الزعيم بثنائية لهدف، ليقتنص 3 نقاط غالية ويصل رصيده من النقاط إلى 6 نقاط، متصدرًا بهم دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية مواجهات اليوم الجمعة.

وذكرت إحصائية أن عبدالله المعيوف تسبب بأهداف في شباك فريقه أكثر من أي حارس آخر بواقع 9 أهداف منذ بداية العام الحالي.

ويستعد الزعيم لمواجهة فريق الباطن مساء الجمعة القادمة بالجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما سيواجه التعاون فريق النصر مساء الخميس المقبل.

وشارك اللاعب البرازيلي ماثيوس بيريرا في المباراة كأول لقاء يخوضه مع الزعيم بعد رحيل الإيطالي سيباستيان جيوفنكو.

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