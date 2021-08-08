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الهلال يكسب ودية الفيصلي
استعدادًا لانطلاق الموسم

الهلال يكسب ودية الفيصلي

2021/08/08
الساعة 10:53 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الهلال يكسب ودية الفيصلي لاعبو الهلال - المصدر @Alhilal_FC
المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الهلال ضد الفيصلي الودية، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، بفوز الزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

الهلال ضد الفيصلي:

وأُقيمت مباراة الهلال ضد الفيصلي على إستاد الملك فهد في الرياض، وكانت مغلقة وغير منقولة، من أجل فرض مزيد من التركيز والسرية على الاستعدادات للموسم الجديد.

وبدأ المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم المباراة بتشكيل مكون من؛ عبدالله المعيوف، محمد البريك، علي آل بليهي، جانغ هيون سو، ناصر الدوسري، جوستافو كويلار، عبدالله عطيف، أندريه كاريلو، لوسينو فييتو، موسى ماريغا وبافيتيمبي غوميز.

الهلال ضد الفيصلي
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

الزعيم يفوز بثلاثية:

وانطلقت مباراة الهلال ضد الفيصلي بشكل سريع، وتمكن الزعيم من التقدم بثنائية دون رد بعد مرور 15 دقيقة فقط، عن طريق غوميز وكاريلو، قبل أن يتمكن رومان أمالفيتانو من تقليص الفارق، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأزرق بنتيجة 2/ 1.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من المباراة الودية، استمرت المحاولات من الفريقين، ونجح صالح الشهري من تسجيل هدف الزعيم الثالث، فيما أحرز رومان الهدف الثاني له ولفريقه الفيصلي، لتنتهي المواجهة بفوز الأزرق بنتيجة 3/ 2.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC


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