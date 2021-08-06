الهلال يُنهي إجراءات ضم ماثيوس بيريرا

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير إعلامية عن إنهاء نادي الهلال إجراءات تعاقده مع اللاعب البرازيلي ماثيوس بيريرا لاعب فريق ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

وذكر الحساب الرسمي لـ قناة الإخبارية ” رياضة” عبر “تويتر” أن رئيس الهلال فهد بن نافل وقع بشكل رسمي مع البرازيلي بيريرا، وذلك بالعاصمة الفرنسية باريس.

بيريرا سيكون هلاليًا لـ 4 مواسم

وقال الصحفي الإيطالي نيكولو سكيرا عبر حسابه في “تويتر” إن بيريرا صاحب الـ25 عامًا سينضم إلى أزرق العاصمة حتى صيف عام 2025.

وتصل قيمة صفقة بيريرا مع أزرق العاصمة تصل إلى 18 مليون جنيه إسترليني.

ماثيوس بيريرا طلب الرحيل عن ويست بروميتش

وكان بيريرا نشر بيانًا عبر حسابه في “تويتر” الاثنين الماضي قال فيه: “تلقيت عرضًا مغريًا سيغير حياتي وحياة عائلتي، وأنا أطلب من إدارة النادي الموافقة عليه والسماح لي بالرحيل”.

وتابع اللاعب بيريرا: “منذ أسابيع تلقيت العرض وهو مغرٍ بمعنى الكلمة وأرغب في الرحيل عن النادي ولكن بالطريقة الصحيحة والعادلة، وما أحزنني هو أنني ملتزم لكن نادي ويست بروميتش ألبيون أطلق شائعات بأنني غير ملتزم، نظرًا لأنني أريد الرحيل وأنا كنت ملتزمًا آخر موسمين”.

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