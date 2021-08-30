الوحدة يحسم مصير أنسيلمو

المواطن - مروة نبيل

حسمت إدارة نادي الوحدة موقفها من العروض المقدمة لمهاجم الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي أنسيلمو دي مورايس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الوحدة يحدد مستقبل أنسيلمو:

وارتبط اسم أنسيلمو دي مورايس بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، قبل أن تُشير تقارير إلى دخول الإدارة النصراوية في مفاوضات من أجل الحصول على خدمات المهاجم البرازيلي.

ولا زالت إدارة نادي الوحدة على موقفها مع نظيرتها في الاتحاد بشأن المهاجم البرازيلي أنسيلمو، إما بالانتقال إلى صفوف العميد أو العودة إلى فرسان مكة والمشاركة مع الفريق في دوري الدرجة الأولى، وذلك وفقًا لمصادر برنامج “المنصة” على إذاعة “ألف ألف”.

وسبق أن صرح أنسيلمو صاحب الـ32 عامًا، مؤخرًا بأنه لن يستمر مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، مؤكدًا أن وجهته المقبلة ستكون في أحد أندية جدة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وجذب دي مورايس الأنظار مع الوحدة، إلا أن هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى رسميًا، لفت أنظار أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إليه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد يسعى لتدعيم هجومه:

ويُعد تدعيم خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من أبرز اهتمامات إدارة أنمار الحائلي خلال الفترة الحالية، خاصة أنها أنهت التعاقد مع الصربي ألكسندر بريجوفيتش، لضم لاعب أجنبي، ولكن لم تحسم صفقة هجومية حتى الآن.

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