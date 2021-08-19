الوسط الرياضي يعزي خالد البلطان لوفاة والدته

المواطن - مروة نبيل

حرصت الأندية السعودية على تقديم واجب العزاء لرئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد البلطان لوفاة والدته، اليوم الخميس.

وفاة والدة خالد البلطان

وكان مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب، أحمد المسعود قد أعلن اليوم عن وفاة والدة خالد البلطان، وقدم له التعازي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتقدم مجلس إدارة نادي الشباب نيابة عن منسوبيه وجماهيره وعامة الرياضيين كافة بأصدق التعازي والمواساة رئيس مجلس الإدارة في وفاة والدته، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها برحمته ومغفرته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

الوسط الرياضي تعزي رئيس الشباب

وعلى الفور بدأت حسابات الأندية السعودية الرسمية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، في إصدار بيانات رسمية لنعي والدة خالد البلطان، وفي مقدمتهم؛ الاتحاد، الاتفاق، التعاون، القادسية، العين والفتح وغيرها.

وقام الرياضيون بتقديم التعازي لرئيس نادي الشباب، وكتب نجم الليوث، هتان باهبري: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. أحسن الله عزاءكم وعظم الله أجركم ورحم الفقيدة وغفر لها وأسكنها فسيح جناته وألهمكم الصبر والسلوان.. الله يرحمها”.

وكتب رئيس الهيئة العامة للترفيه، مالك نادي ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ: “تعازينا الحارة للأخ الغالي خالد البلطان بوفاة المغفور لها بإذن الله والدته سائلين المولى عز وجل أن يغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وعلق رئيس الهلال السابق، عبدالرحمن بن مساعد قائلًا: “إنّا لله وإنّا إليه راجعون اللهم ارحم واغفر لوالدة أخينا خالد البلطان وأسكنها فسيح جناتك وألهم ذويها الصبر، لا حول ولا قوة إلّا بالله.. أحر التعازي لأخي أبي الوليد ولجميع عائلة الفقيدة”.

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