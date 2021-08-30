الولايات المتحدة تعترض 5 صواريخ بمحيط مطار كابل

المواطن - متابعة

أكد مسؤول أميركي، صباح اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية الأميركية اعترضت 5 صواريخ أطلقت نحو مطار كابل كما سُمع دوي انفجارات في سماء العاصمة.

وأوضح المسؤول الذي تحدث لوكالة رويترز دون الكشف عن اسمه، أن المعلومات الأولية تشير إلى عدم سقوط أي ضحايا أميركيين.

الوضع خطر للغاية

وأتت تلك التطورات الميدانية بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة ضرب سيارة مفخخة، كان يستقلها عناصر من داعش، وخلال الساعات الأخيرة من الموعد النهائي لسحب آخر قواتها من البلاد غدا الثلاثاء.

وكان وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن وصف هذه الساعات الأخيرة أمس بالأخطر، مشددا في مقابلة تلفزيونية على أن الوضع خطير للغاية في هذه المرحلة الأخيرة من التواجد الأميركي في أفغانستان بعد 20 سنة من دخولها.

غارة بطائرة مسيرة

يشار إلى أن القوات الأميركية أكدت مساء أمس الأحد أنها نفذت ضربة في العاصمة الأفغانية. وقال النقيب بيل أوربان، المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية في بيان، إن القوات العسكرية شنت غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت مركبة في كابل، ما أدى إلى القضاء على تهديد وشيك لداعش- ولاية خراسان” على مطار حامد كرزاي الدولي.

كما أضاف “نحن واثقون من أنّنا أصبنا الهدف”، لافتاً إلى أنّ “انفجارات قويّة ثانويّة مصدرها الآليّة أظهرت وجود كمّية كبيرة من المتفجّرات” بداخلها.

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