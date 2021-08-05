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انخفاض أسعار الذهب اليوم
هبطت الفضة 0.1%

انخفاض أسعار الذهب اليوم

2021/08/05
الساعة 12:02 مساءً
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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انخفاض أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب
المواطن - واس

تعرضت أسعار الذهب لضغوط اليوم بعد تصريحات من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي عززت الدولار، فيما يركز المستثمرون الآن على بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية لاستقاء مؤشرات بشأن تعافي سوق العمل.

أسعار الذهب اليوم:

ونزل سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1809.91 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0654 بتوقيت جرينتش، بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنفس النسبة إلى 1812.10 دولار.

أسعار الفضة اليوم:

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.1 % إلى 25.34 دولار للأوقية بعد أن لامست ذروة ثلاثة أسابيع أمس الأربعاء.


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