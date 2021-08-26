انخفاض أسعار النفط اليوم الخميس

المواطن - متابعة

انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس، بعد تسجيلها أكبر مكسب في ثلاثة أيام منذ مارس، مع عودة انتشار كوفيد-19 الذي لا يزال يطغى على توقعات الطلب على الوقود.

انخفاض برنت:

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط في نيويورك إلى ما دون 68 دولارًا للبرميل بعد ارتفاعها بنسبة 10% تقريبًا خلال الجلسات الثلاث الماضية، فيما يتداول خام القياس العالمي “برنت” أقل من 72 دولاراً للبرميل.

ويوفر تقلص المخزونات الأميركية إلى جانب انتعاش الطلب في الهند واحتواء الصين لتفشي كورونا الأخير، بعض المؤشرات الإيجابية للسوق، لكن القيود المفروضة على التنقل لا تزال سارية في العديد من المناطق بسبب متحور دلتا سريع الانتشار لفيروس كورونا.

تقلبات أسعار النفط:

وشهد النفط تقلبات هذا الشهر، مستردًا بعض الخسائر هذا الأسبوع بعد أسوأ سلسلة من الانخفاضات منذ أكتوبر 2019. وتبحث السوق عن أي تغييرات لسياسة الإنتاج من تحالف أوبك+ عندما تجتمع المجموعة في 1 سبتمبر.

كما سيراقب المستثمرون عن كثب اجتماع جاكسون هول اعتبارًا من اليوم الخميس، للحصول على رؤى حول كيفية قيام الاحتياطي الفيدرالي بتخفيف التحفيز.

وقد ارتفع الدولار أيضاً، مما جعل المواد الخام مثل النفط أكثر تكلفة للمستثمرين.

وتراجعت مخزونات الخام الأميركية بواقع 2.98 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة. وتراجعت مخزونات البنزين بمقدار 2.24 مليون برميل.

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