انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف من انتشار دلتا

المواطن - الرياض

شهدت أسعار النفط انخفاضًا في تعاملات اليوم الصباحية، بعد أن سجلت مكاسب في 4 أشهر متتالية، حيث أشارت البيانات إلى تباطؤ اقتصادي في الصين، فيما يراقب المستثمرون انتشار متغير دلتا لفيروس كورونا.

خام غرب تكساس

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 1% إلى 73 دولارًا للبرميل، بعد ارتفاعه 2.6% الأسبوع الماضي، فيما انخفض خام برنت القياسي بالنسبة ذاتها إلى 74 دولارًا للبرميل، وتراجع النشاط الاقتصادي الصيني في يوليو، مما يعني حدوث انتعاش أكثر ثباتًا هذا النصف مع تصاعد مخاطر النمو. وعبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لا يزال صدى دلتا شديد العدوى يتردد، مما يعيق توقعات حركة التنقل التي تنشط الطلب على الطاقة.

التعافي من الوباء

وارتفع النفط شهريًا هذا العام باستثناء مارس، حيث أدى التعافي العالمي من الوباء إلى زيادة الاستهلاك، على الرغم من أن التجار لا يزالون قلقين بشأن التهديد الذي يحمله استمرار المرض. ومع انتعاش النشاط، وصلت المخزونات الموجودة في مركز كوشينغ الرئيسي في أوكلاهوما الأميركية إلى أدنى مستوى لها منذ يناير 2020.

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