انسحاب القوات الأمريكية بالكامل من أفغانستان بعد نحو 20 عامًا

المواطن - متابعة

أعلن الجيش الأمريكي، مساء الاثنين، أنه انسحب بالكامل من أفغانستان، بعد نحو 20 عامًا من غزو البلاد.

الجيش أكمل سحب قواته:

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية: إن الجيش أكمل سحب قواته من أفغانستان، مضيفًا أن السفير الأمريكي كان على متن آخر رحلة.

وكان الرئيس جو بايدن صرح قبل أيام قليلة، أن قوات بلاده قد تبقى باقية في أفغانستان إلى ما بعد الوقت المحدد لانسحابها. وجاء إعلان بايدن، ردًّا على عرقلة مسلحي حركة طالبان، وصول الذين تقرر إجلاؤهم إلى مطار العاصمة الأفغانية كابول.

وخلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، تجنّب مستشار الأمن القومي جيك سوليفان الردّ على الأسئلة المتعلّقة باحتمال إرجاء الموعد النهائي المقرّر للانسحاب في 31 أغسطس، مكرّرًا القول: إنّ الإدارة الأمريكية تجري تقييمًا للوضع “كلّ يوم بيومه”.

ولفت سوليفان إلى أنّ الرئيس جو بايدن ناقش الملف الأفغاني مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال مكالمة هاتفية الاثنين.

وقال: “نحن نبقى على اتّصال وثيق مع حلفائنا وشركائنا لتنسيق إجلاء مواطنيهم والأفراد ذوي الأولوية”.

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