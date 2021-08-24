انطلاق الجولة الثالثة من دوري محمد بن سلمان غدًا

المواطن - مروة نبيل

تنطلق منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم غد الأربعاء، بمواجهتين، على أن تُستكمل المباريات يومي الخميس والجمعة.

موعد مباريات الغد

وتبدأ مواجهات الجولة الثالثة بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد ضد الحزم عند الساعة 7:05 مساء على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره ضمك عند الساعة 8:45 مساء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن مواجهات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ترتيب دوري محمد بن سلمان

وقبل انطلاق الجولة الثالثة، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطتين عن كل من؛ الاتفاق، الفيصلي والفيحاء.

وتملك 6 أندية 3 نقاط، وهم؛ النصر، الاتحاد، الباطن، أبها، ضمك والرائد، وبفارق نقطة واحدة عن الحزم والأهلي، ثم الشباب في المركز الـ13 بنقطة واحد، بالتساوي مع التعاون والفتح، ويتذيل الطائي الترتيب بدون نقاط.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة