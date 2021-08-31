انطلاق منافسات دوري الدرجة الأولى

المواطن - إسلام البشبيشي

أيام قليلة تفصلنا على انطلاق بطولة الدوري الدرجة الأولى للمحترفين لمنافسات موسم 2021/ 2022، في حضور عدة أندية تحمل شعبية كبيرة داخل الكرة السعودية مثل القادسية والباطن والعين.

وكانت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قد أعلنت في وقت سابق، عن جدول مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين لمنافسات موسم 2021/ 2022.

الحزم يتوج باللقب:

ومن المقرر أن تنطلق منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، يوم الأربعاء المقبل، على أن تكون نهاية مواجهات الدور الأول في 12 من يناير 2022.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم قد نجح في التتويج باللقب الموسم المنصرم، ليصعد إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

إقامة ثلاث مباريات خلال أسبوع:

ومن جهتها قامت الإدارة التنفيذية لدوري الدرجة الأولى بالتنسيق مع لجنة المسابقات والأندية خلال الفترة الماضية بشأن روزنامة الموسم الرياضي الجديد والاتفاق على أن تقام المباريات خلال الأسبوع على مدار 3 أيام عكس السابق عندما كانت تقام في يومين.

وأضافت لجنة المسابقات في بيانها: “وذلك لتوزيع مباريات الجولة الواحدة وإتاحة الفرصة لمشاهدة المباريات والنقل التلفزيوني لأكبر عدد منها، كما راعت اللجنة في إعداد جدول جاهزية الملاعب ‏ومواعيد الصيانة السنوية والزراعة الشتوية بالتنسيق مع الإدارة المعنية في وزارة الرياضة.

وأشارت لجنة المسابقات إلى أن تسلسل جولات الدور الثاني من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى سيكون هو انعكاس تام ومشابه لتسلسل جولات الدور الأول، على أن تعلن مواعيد مبارياته لاحقًا.

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