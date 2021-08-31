باريس سان جيرمان يحرم كيليان مبابي من هدية الريال

المواطن - محمد سمعه

لم ينجح نادي ريال مدريد الإسباني، في التوصل لاتفاق مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لضم نجمه كيليان مبابي قبل يوم واحد على نهاية سوق الانتقالات الصيفية.

وكان الريال تقدم بعرض يوم الأربعاء الماضي، لضم نجم باريس سان جيرمان مقابل 160 مليون يورو، لكن باريس سان جيرمان لم يرد عليه بعد.

باريس سان جيرمان يرفض 200 مليون يورو من الريال !

وقدم الريال عرضًا آخر قدره 200 مليون يورو لكن باريس سان جيرمان رفضه، مما جعل الريال يقرر الانسحاب من الصفقة بسبب الطلبات المبالغ فيها من إدارة النادي الفرنسي.

وبسبب تعنت نادي باريس سان جيرمان، فإن مبابي حُرم من الهدية التي كان سيحصل عليها من ريال مدريد فور انتقاله.

كيليان مبابي لن ينال هدية الريال:

ولن يحصل مبابي على راتب قدره 25 مليون يورو سنويًّا بعد أن كان مخصص لإقناعه بالانضمام للفريق الملكي بفترة الميركاتو الصيفي الحالية.

وأضافت الشبكة الفرنسية Foot Mercato أن ريال مدريد لن يكتفي بالـ25 مليون يورو كراتب سنوي، بل كان سيقدم للاعب الفرنسي 40 مليون يورو كمكافأة توقيع، في حال أصر على رفض التجديد لباريس سان جيرمان، مما يعني أنه سينضم للريال بشكل مجاني.

وينتهي عقد اللاعب الفرنسي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في صيف 2022، ويرفض اللاعب كل عروض التجديد حتى الآن، وارتبط اسمه الانتقال إلى ريال مدريد.

يذكر أن كيليان مبابي كان تعرض لحملة انتقادات عنيفة بعد أن تسبب في خروج منتخب فرنسا من بطولة كأس أمم أوروبا الماضية، في دور الستة عشر أمام المنتخب السويسري.

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