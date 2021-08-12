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بانيغا يُقلص الفارق لـ الشباب
أمام أبها

بانيغا يُقلص الفارق لـ الشباب

2021/08/12
الساعة 8:57 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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بانيغا يُقلص الفارق لـ الشباب إيفر بانيغا في مباراة الشباب وأبها
المواطن - محمد سمعه

نجح النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا في تقليص الفارق لنادي الشباب مُحرزًا الهدف الأول في شباك أبها وذلك في أحداث الشوط الثاني من مباراة الفريقين بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بانيغا يُحرز الهدف الأول لـ الشباب بدوري المحترفين

وتمكن بانيغا من إحراز الهدف الوحيد لليث حتى الآن بالدقيقة الـ58 من ركلة جزاء.

وكان الشوط الأول من المباراة، انتهى بتأخر الليث بنتيجة هدفين دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.

أبها تقدم بثنائية في الشوط الأول

وتمكن اللاعب التونسي سعد بقير من إحراز الهدف الأول لـ أبها في شباك الليث بالدقيقة التاسعة، وذلك بعد خطأ قاتل من حارس الليث.

وضغط نادي أبها ليضيف الهدف الثاني عبر اللاعب الهولندي ميتشيل تي فريدي بالدقيقة الـ40 من ركلة جزاء.


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