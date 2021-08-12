بانيغا يُقلص الفارق لـ الشباب

المواطن - محمد سمعه

نجح النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا في تقليص الفارق لنادي الشباب مُحرزًا الهدف الأول في شباك أبها وذلك في أحداث الشوط الثاني من مباراة الفريقين بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

⚽️🎥 د57’ شاهد الهدف الأول للشباب عن طريق "إيفر بانيغا ".#أبها_الشباب pic.twitter.com/7o4fJu1A3H — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) August 12, 2021

بانيغا يُحرز الهدف الأول لـ الشباب بدوري المحترفين

وتمكن بانيغا من إحراز الهدف الوحيد لليث حتى الآن بالدقيقة الـ58 من ركلة جزاء.

وكان الشوط الأول من المباراة، انتهى بتأخر الليث بنتيجة هدفين دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.

أبها تقدم بثنائية في الشوط الأول

وتمكن اللاعب التونسي سعد بقير من إحراز الهدف الأول لـ أبها في شباك الليث بالدقيقة التاسعة، وذلك بعد خطأ قاتل من حارس الليث.

وضغط نادي أبها ليضيف الهدف الثاني عبر اللاعب الهولندي ميتشيل تي فريدي بالدقيقة الـ40 من ركلة جزاء.

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