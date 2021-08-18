باولينيو قائدًا لـ الأهلي بموافقة اللاعبين

المواطن - محمد سمعه

وافق لاعبو الفريق الكروي الأول بـ الأهلي على اختيار البرازيلي باولينيو كقائد للفريق الكروي الأول بالموسم الحالي 2021/ 2022، وذلك قبل ساعات من مواجهة نادي الحزم غدًا الخميس في الجولة الثانية بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

باولينيو القائد الأول لـ الأهلي بالموسم الحالي:

ونشر الحساب الرسمي لـ الأهلي عبر “تويتر” مقطع فيديو تحدث فيه موسى المحياني المدير التنفيذي لفريق كرة القدم بالنادي مع اللاعبين مؤكدًا على ترحيبهم واختيارهم للاعب البرازيلي ليكون القائد الأول للفريق الكروي الأول في الموسم الحالي.

وذكر الحساب الرسمي لـ الأهلي أن قادة الفريق بالموسم الحالي هم “باولينيو، عمر السومة، ياسر المسيليم، معتز هوساوي”.

ماجد النفيعي يُبشر الجماهير:

وفي وقت سابق، كان ماجد النفيعي رئيس الأهلي، أكد على أن ناديه استوفى كافة الشروط للحصول على شهادة الكفاءة المالية بالفترة الحالية من وزارة الرياضة.

وغرد النفيعي قائلًا: “بعد أن أكمل ناديكم جميع متطلبات إصدار شهادة الكفاءة المالية، غدًا إن شاء الله تشاهدون نجوم فريقكم يحققون لكم نتيجة تسعدكم، عشان يصير الخميس الونيس، لأنكم الداعمين والصادقين لنا ولهم”.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز غدًا على حساب نادي الحزم من أجل تعويض تعادله بالجولة الأولى أمام الفيصلي.

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