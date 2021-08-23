بايدن: عمليات الإجلاء من مطار كابل قاسية ومؤلمة

المواطن - متابعة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: إن المدنيين في مطار كابل يواجهون خطر هجمات قد ينفذها تنظيم داعش.

استغلال الوضع الأمني:

وأضاف بايدن، في مؤتمر صحفي من واشنطن، الأحد، أن “الإرهابيين في أفغانستان قد يستغلون الوضع الأمني ويشنون هجمات تستهدف الأفغان أو الأجانب”.

واعتبر الرئيس الأمريكي أن “الظروف الأمنية تتغير بسرعة في أفغانستان”، بعد أيام من سيطرة طالبان على معظم مناطق البلاد، بما في ذلك العاصمة كابل.

إجلاء الآلاف:

وقال: “أجلينا 12 ألف شخص من مطار كابل منذ 14 أغسطس”، لكنه أكد أن “عمليات الإجلاء من المطار قاسية ومؤلمة”.

وشدد على أن هدف واشنطن الأساسي هو إخراج الأمريكيين من أفغانستان بشكل آمن، لكن “نعمل على نقل حلفائنا الأفغان الذين وقفوا معنا من مطار كابل”.

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