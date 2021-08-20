بايدن: لدينا 6 آلاف جندي في كابل لتأمين الإجلاء وأي تعطيل سيواجه بالقوة

المواطن - متابعة

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، أن بلاده قامت بإجلاء 13 ألف شخص من أفغانستان منذ 14 من الشهر الجاري حتى اليوم، مشددًا على أن أي هجمات أو تعطيل من حركة طالبان لتلك العمليات سيواجه بالقوة.

تقدم كبير:

وأضاف في مؤتمر صحافي أنه التقى بمسؤولين عسكريين وناقش الوضع في أفغانستان، مشيرًا إلى أن واشنطن أحرزت تقدمًا كبيرًا في عمليات الإجلاء من أفغانستان وهي الأسرع في التاريخ.

كذلك، أوضح أن بلاده تعمل مع الناتو لتنسيق عمليات الإجلاء من أفغانستان، مبينًا أن واشنطن ستعمل على إجلاء أي أمريكي يريد مغادرة أفغانستان، وأن هناك 6 آلاف جندي في كابل لتأمين العملية.

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