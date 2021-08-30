بايدن يحذر من دمار هائل بسبب إعصار أيدا

المواطن - متابعة

قالت الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ الأمريكية، الأحد: إنها تتوقع آثارًا كارثية لإعصار أيدا الذي يقترب من السواحل الجنوبية للولايات المتحدة، فيما حذر الرئيس جو بايدن من دمار هائل.

استعادة التيار الكهربائي:

وأوضح بايدن، أن استعادة التيار الكهربائي قد تستغرق عدة أسابيع في بعض الأماكن التي سيضربها إعصار “أيدا”، لافتًا إلى أن “العمل جارٍ من أجل مواجهة الأسوأ”.

وقال في مؤتمر صحفي، السبت: “سيكون هذا أحد أقوى الأعاصير التي تضرب أي مكان في لويزيانا منذ خمسينيات القرن التاسع عشر على الأقل”.

أبعاد تاريخية:

ويستعد سكان لويزيانا لهذا الإعصار، الذي له أبعاد تاريخية محتملة، حيث من المقرر أن يصل في الذكرى 16 لـ”إعصار كاترينا”، ذلك الإعصار الوحشي الذي أودى بحياة أكثر من 1800 شخص على ساحل الخليج الأمريكي الجنوبي.

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