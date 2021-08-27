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بايدن يعلن الطوارئ في لويزيانا بسبب العاصفة إيدا
وجه بتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات ‏‏الكوارث

بايدن يعلن الطوارئ في لويزيانا بسبب العاصفة إيدا

2021/08/27
الساعة 11:32 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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بايدن يعلن الطوارئ في لويزيانا بسبب العاصفة إيدا
المواطن - متابعة

أعلن الرئيس الأمريكي، جوزيف بايدن، حالة طوارئ في ولاية لويزيانا، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة ‏‏جهود الاستجابة الحكومية بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن العاصفة الاستوائية إيدا” التي بدأت ‏في الولاية ‏أمس ولا تزال مستمرة.‏

جهود إغاثية: 

وأوضح بيان صحفي صادر عن البيت الأبيض، أن الرئيس بايدن أمر بتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات ‏‏الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من الأضرار التي تسببها حالة الطوارئ على السكان المحليين، ‏‏وتقديم المساعدة المناسبة للمتضررين في الولاية من دعم الإخلاء والمأوى بنسبة 75 ‏بالمائة من ‏التمويل الفيدرالي. ‏


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