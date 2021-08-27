بايدن يعلن الطوارئ في لويزيانا بسبب العاصفة إيدا

المواطن - متابعة
أعلن الرئيس الأمريكي، جوزيف بايدن، حالة طوارئ في ولاية لويزيانا، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن العاصفة الاستوائية إيدا” التي بدأت في الولاية أمس ولا تزال مستمرة.
جهود إغاثية:
وأوضح بيان صحفي صادر عن البيت الأبيض، أن الرئيس بايدن أمر بتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من الأضرار التي تسببها حالة الطوارئ على السكان المحليين، وتقديم المساعدة المناسبة للمتضررين في الولاية من دعم الإخلاء والمأوى بنسبة 75 بالمائة من التمويل الفيدرالي.
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