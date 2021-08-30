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بايدن يعلن وقوع كارثة كبرى في ولاية لويزيانا بعد الإعصار إيدا
تقديم مساعدات اتحادية لدعم جهود مواجهة الإعصار

بايدن يعلن وقوع كارثة كبرى في ولاية لويزيانا بعد الإعصار إيدا

2021/08/30
الساعة 10:34 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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بايدن يعلن وقوع كارثة كبرى في ولاية لويزيانا بعد الإعصار إيدا
المواطن - متابعة

صادق الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الاثنين على قرار إعلان ولاية لويزيانا الأمريكية منطقة كوارث بعد أن ضربها الإعصار “إيدا” وأمر بتقديم مساعدات اتحادية لدعم جهود مواجهة الإعصار.

مساعدات للسكان

وجاء في بيان صدر عن البيت الأبيض، اليوم الاثنين: “المساعدات يمكن أن تشمل منحاً للإسكان المؤقت وإصلاح المنازل وقروضاً منخفضة الفائدة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها، وغيرها من البرامج لمساعدة الأفراد وأصحاب الشركات على التعافي من آثار الكارثة”.

انقطاع الكهرباء

واجتاح الإعصار “إيدا” ولاية لويزيانا قادماً من خليج المكسيك، أمس الأحد، فقطع الكهرباء عن مئات الآلاف. وكان قد وصل إلى اليابسة وهو في الفئة الرابعة.


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