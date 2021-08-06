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بتوجيه ولي العهد.. نائب وزير الدفاع يتفقد جاهزية القوات المسلحة
التقى بمنسوبي رئاسة هيئة الأركان وقيادة القوات المشتركة

بتوجيه ولي العهد.. نائب وزير الدفاع يتفقد جاهزية القوات المسلحة

2021/08/06
الساعة 1:11 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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بتوجيه ولي العهد.. نائب وزير الدفاع يتفقد جاهزية القوات المسلحة
المواطن - الرياض

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع رئاسة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وقيادة القوات المشتركة.

بتوجيه ولي العهد.. نائب وزير الدفاع يتفقد جاهزية القوات المسلحة - المواطن

جاهزية القوات المسلحة

وقال الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه في “تويتر”: “وجهني سيدي ولي العهد بزيارة رئاسة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وقيادة القوات المشتركة، والالتقاء بمنسوبيها للتأكيد على الجاهزية العالية لقواتنا المسلحة، وما وصلت إليه من تطور وفق رؤية سموه حفظه الله وذلك لخدمة ديننا وملكنا ووطننا”.

بتوجيه ولي العهد.. نائب وزير الدفاع يتفقد جاهزية القوات المسلحة - المواطن

الجوانب العسكرية والدفاعية

وأضاف “اطلعت من خلالها على كافة الجوانب العسكرية والدفاعية بما يحقق مصالح وأهداف وطننا الغالي، بالإضافة إلى الإشادة بجهود قوات تحالف دعم الشرعية باليمن في العمليات الجارية، التي تقودها وبحثنا سبل دعمها وتعزيزها لضمان أمن واستقرار المنطقة”.

بتوجيه ولي العهد.. نائب وزير الدفاع يتفقد جاهزية القوات المسلحة - المواطن بتوجيه ولي العهد.. نائب وزير الدفاع يتفقد جاهزية القوات المسلحة - المواطن


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