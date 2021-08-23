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بدر الزياني يعتذر عن تصريحاته : لائحة الذوق العام واحدة للجميع
قدم الاعتذار عن سوء الفهم والخطأ الذي وقع فيه

بدر الزياني يعتذر عن تصريحاته : لائحة الذوق العام واحدة للجميع

2021/08/23
الساعة 2:58 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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بدر الزياني يعتذر عن تصريحاته : لائحة الذوق العام واحدة للجميع
المواطن - الرياض

أكد مدير جمعية الذوق العام سابقًا، بدر الزياني، أن ما قصده في لقائه التلفزيوني يوم  السبت حول لائحة الذوق العام هو أن اللائحة واحدة للمواطن والمقيم والسائح.

وقدم الزياني، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، الاعتذار عن سوء الفهم والخطأ الذي وقع فيه.

تصريحات الزياني: 

وكان بدر الزياني قد قال في تصريحات لقناة الإخبارية: إنه قبل القوانين هناك عرف، والعرف في المملكة هو الاحتشام، والفقرة الثامنة من لائحة الذوق تنص على مخالفة اللبس الخادش للحياء في الأماكن العامة حسب طبيعة المكان.

وتابع: أن الشورت فوق الركبة يكون من الملابس الخادشة للحياء، وهناك مشكلة في مجتمعنا، وهي أن هناك أنواعًا كثيرة من الشورت، وهناك من لا يفرق بين تلك الأنواع، فهناك شورت لكرة القدم وللسباحة ولكرة السلة وللمشي”، مؤكدًا أن “ارتداء الشورت في الأماكن العامة يعرض للعقوبة.


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