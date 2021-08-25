بدعم محمد بن سلمان.. تصنيع أول رقائق ذكية سعودية

أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، أن دعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتوجيهه المستمر قاد إلى تصنيع أول رقائق ذكية سعودية.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات: بدعم وتوجيه #ولي_العهد، تم صنع أول رقائق ذكية سعودية.#أضخم_إطلاق_تقني_في_السعودية#LaunchKSA#صحيفة_المواطن
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— صحيفة المواطن (@almowatennet) August 25, 2021
دعم الأمير محمد بن سلمان لقطاع التقنية
وقال السواحة في فعالية Launch، التي تُعد أكبر إطلاق تقني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العاصمة الرياض اليوم إن هذه الرقائق تم تصنيعها بأيد سعودية وبعقول وطنية في تطبيقات عسكرية وتجارية ومدنية.
وأشار إلى أن هذه الرقائق لديها قوة معالجية أكثر من 60 ألف ضعف من الرقائق التي استعملت في رحلة الإنسان إلى القمر وتلك المستخدمة في الهواتف الجوالة.
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