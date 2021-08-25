بدعم محمد بن سلمان.. تصنيع أول رقائق ذكية سعودية

المواطن - الرياض

أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، أن دعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتوجيهه المستمر قاد إلى تصنيع أول رقائق ذكية سعودية.

دعم الأمير محمد بن سلمان لقطاع التقنية

وقال السواحة في فعالية Launch، التي تُعد أكبر إطلاق تقني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العاصمة الرياض اليوم إن هذه الرقائق تم تصنيعها بأيد سعودية وبعقول وطنية في تطبيقات عسكرية وتجارية ومدنية.

وأشار إلى أن هذه الرقائق لديها قوة معالجية أكثر من 60 ألف ضعف من الرقائق التي استعملت في رحلة الإنسان إلى القمر وتلك المستخدمة في الهواتف الجوالة.

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