بديل مفاجئ لصفقة حمدالله في الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن نادي الاتحاد سيكون في طريقه لصرف النظر عن ضم المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي النصر، وذلك بعد الأزمة التي أُثيرت مؤخرًا حول وجود رغبة من اللاعب المغربي بالانضمام إلى العميد.

وكان برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية ذكر أن اللاعب المغربي تقدم بطلب لإدارة النصر من أجل الرحيل والانضمام لصفوف الاتحاد، مما جعل إدارة نادي النصر تطلب عرضًا رسميًّا لشراء المدة المتبقية في عقده.

النصر يهدد من يفاوض حمدالله:

وخرج الوليد المهيدب مدير إدارة الإعلام والاتصال بنادي النصر ليوضح الحقيقة، مؤكدًا إلى أن اللاعب المغربي لم يطلب الرحيل عن صفوف النصر.

وقال المهيدب عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل: “لم يطلب اللاعب عبدالرزاق حمدالله الانتقال إلى فريق الاتحاد، وهو لاعب محترف يحترم علاقته التعاقدية”.

وأضاف قائلًا: “ولم يصل إلى النادي أي عرض رسمي.. والنصر سيتخذ الإجراءات القانونية ضد أي نادٍ يَثبت أنه حاول مفاوضة أي لاعب نصراوي دون موافقة رسمية”.

بديل مفاجئ لـ الاتحاد:

وربما يفكر الاتحاد في ضم اللاعب السوري عمر السومة مهاجم الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، خاصة أن السومة عانى في الموسم الماضي بسبب نتائج الفريق السلبية في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويبحث الاتحاد عن ضم مهاجم بعد رحيل اللاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش عن النادي.

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