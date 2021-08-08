بديل مهند عسيري في الشباب

المواطن - محمد سمعه

تسبب الاعتزال المفاجئ للاعب مهند عسيري لكرة القدم، في إرباك حسابات نادي الشباب، خاصة أن اعتزال اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا جاء بعد توقيعه لليث في مايو الماضي.

ونشر عسيري رسالة عبر حسابه في Snap Chat قائلًا: “أعلن اعتزالي كرة القدم، وشكرًا لكل من دعمني وساندني طوال مسيرتي الرياضية”.

مهاجم الفيصلي قد يكون الحل

ويفكر الشباب في ضم مهاجم محلي يساند اللاعب النيجيري أوديون إيغالو حيث قد يفكر الليث في ضم اللاعب محمد الصيعري نجم الفيصلي الذي قدم مستوى مميزًا مع عنابي سدير بموسم 2020/2021، كُلل بالتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في مايو الماضي، لكن سيكون من الصعب على الفيصلي التفريط في الصيعري وذلك بعد رحيل مدرب الفيصلي السابق، البرازيلي شاموسكا لتدريب الشباب بداية من الموسم الجديد 2021/2022.

وكان الصيعري صاحب الـ28 عامًا سجل 6 أهداف مع الفيصلي بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/2021.

يذكر أن مهند عسيري انضم إلى الشباب في صيف العام الجاري قادمًا من الأهلي، وذلك بعد 7 سنوات قضاها في صفوف الراقي.

مهند عسيري عانى

وغاب عسيري عن المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بموسم 2020/ 2021، حيث لم يلعب سوى 67 دقيقة فقط في جميع البطولات، لينضم إلى الشباب في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده رسميًّا.

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