براد جونز يوقع لنادٍ أسترالي حتى 2023

المواطن - مروة نبيل

كشف حارس المرمى الأسترالي براد جونز عن وجهته الجديدة رسميًا، بعد رحيله عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بنهاية منافسات الموسم الماضي.

براد جونز ينتقل إلى برث غلوري

وأعلن نادي برث غلوري الأسترالي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي عن التعاقد مع حارس مرمى النصر السابق، براد جونز لمدة موسمين حتى عام 2023، متمنيًا له التوفيق في مسيرته مع الفريق.

وأشاد نادي برث غلوري الأسترالي في تقريره بمسيرة جونز خلال السنوات الماضية، وأكد أنه تمتع بفترة ناجحة للغاية سواء أثناء احترافه في أوروبا أو آسيا، خاصة أنه نجح في التتويج بـ3 ألقاب في إنجلترا وهولندا والسعودية.

جونز مع النصر

ولفت النادي الأسترالي إلى أن براد جونز تألق بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وشارك معه في 24 مباراة بالدوري الموسم الرياضي الماضي، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه 5 مرات.

وكان نادي النصر قد قرر عدم تجديد عقد جونز مع الفريق الأول لكرة القدم، مفضلًا التعاقد مع لاعب أجنبي في مركز آخر، فيما تؤكد تقارير صحافية أن الإدارة تسعى لضم حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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