برشلونة يعبر خيتافي بهدفين بـ الدوري الإسباني

المواطن - إسلام البشبيشي

استطاع نادي برشلونة الإسباني تحقيق فوز ثمين على ضيفه خيتافي، بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، وذلك على ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الموسم الجديد للدوري الإسباني “الليجا” 2021/ 2022.

تعادل خلال 19 دقيقة:

وجاء الهدف الأول لفريق برشلونة عن طريق الظهير الأيمن سيرجى روبيرتو، في الدقيقة الثانية من بداية المباراة. واستطاع مهاجم خيتافي ساندرو راميريز في إدراك التعادل، بعد مرور 19 دقيقة من زمن المباراة؛ ليعزز النجم الهولندي ممفيس ديباي بالهدف الثاني لصالح البرسا، في الدقيقة 30 ليضع فريقه في حالة تفوق حتى نهاية المباراة.

تشكيلة برشلونة الرئيسية:

ولعب نادي برشلونة مباراة اليوم أمام ضيفه خيتافي بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: تير شتيجن خط الدفاع أراوخو، لينجليت، جوردي ألبا، إيمرسون خط الوسط: سيرجي روبيرتو، بوسكيتس، دي يونج خط الهجوم: جريزمان، ممفيس ديباي، برايثوايت.

بهذه النتيجة، يرفع برشلونة رصيده إلى 7 نقاط ليأتي في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما يحتل خيتافي المركز الثامن عشر بدون أي رصيد من النقاط بعد خسارته في أول جولتين من الليجا، أمام كل من فالنسيا وإشبيلية بنتيجة 1/ 0 في المباراتين.

الجدير بالذكر أن نادي برشلونة استعاد بهذا الفوز نغمة الانتصارات بعد سقوطه في فخ التعادل الإيجابي بالجولة الماضية أمام مضيفه فريق أتلتيك بيلباو بنتيجة 1/ 1.

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