بركان إتنا يزداد ارتفاعاً ويصل إلى 3357 متراً

المواطن - متابعة

يبدو أن أنشط بركان في أوروبا يزداد ارتفاعاً؛ نتيجة تكدس المواد البركانية على جوانب فوهاته الأربع، بحسب ما ذكر المعهد الإيطالي لعلم البراكين.

بركان إتنا:

إذ وفقاً للمعد الإيطالي، فقد ساهم النشاط الكبير لـبركان إتنا، الواقع شرقي جزيرة صقلية والمطل على مدينة كاتانيا، يزداد علواً، حيث وصل ارتفاعه مؤخراً إلى 3357 متراً.

وجاء في بيان، صادر عن المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين، أن “النشاط المسجل عام 2021 أدى إلى تكدس كميات كبيرة من المواد البركانية الفتاتية وطبقات من المقذوفات والحمم البركانية على الفوهة الجنوبية الشرقية، وهي أحدث فوهات البركان الأربع وأكثرها نشاطا. ثم حدث تحول كبير في شكل البركان”، وفقاً لفرانس برس.

صور بالأقمار الصناعية:

وبفضل تحليل صور ملتقطة بالأقمار الاصطناعية، توصل علماء المعهد إلى أن الفوهة الجنوبية الشرقية تخطت نظيرتها الشمالية الشرقية، التي تعد أقدم وأكبر منها في الأصل، والتي كانت تعتبر منذ نحو 40 عاماً قمة البركان من دون منازع.

ويتضمن العلو المحدد عند 3357 متراً هامشاً من الخطأ بواقع 3 أمتار تقريباً، وقد تم التوصل إليه بالاستناد إلى صور التقطها قمر “بليياد” الاصطناعي في إطار شراكة دولية سمحت بتحديث النموذج الرقمي للإتنا، كما ذكرت فرانس برس.

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