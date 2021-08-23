برنامج جديد لمواجهة كورونا في بريطانيا

المواطن - متابعة

أعلنت الحكومة البريطانية عن برنامج جديد لمواجهة فيروس كورونا.

برنامج جديد:

وتناولت قناة “الغد”، تقريرًا مصورًا حول الوضع في بريطانيا، والإشارة إلى أن بريطانيا ستطبق بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل البرنامج الجديد الذي يقدم فحوصات مجانية لاختبار الأجسام المضادة التي تكونت بعد الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار التقرير إلى أن الاستعداد للبدء باختبارات الأجسام المضادة لعامة الناس، وأن كل شخص يبلغ من العمر 18 عامًا سيتمكن من الحصول على الاختبارات.

جرعة معززة:

وتدرس بريطانيا تعليق طرح جرعة معززة من لقاحات كورونا لمن يزيدون على 50 عامًا، وقصر الأمر على الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

وأوضحت صحيفة “التليجراف” البريطانية، أن هيئة الصحة الوطنية قد تعلق طرح جرعة معززة من لقاحات فيروس كورونا في بريطانيا لمن تزيد أعمارهم على 50 عامًا هذا الخريف.

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