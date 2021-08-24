بعثة سعودية تُزين افتتاح بارالمبياد طوكيو 2020

المواطن - مروة نبيل

أُقيم، اليوم الثلاثاء، حفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية “بارالمبياد طوكيو 2020″، على الملعب الأولمبي في العاصمة اليابانية، بمشاركة البعثة السعودية.

البعثة السعودية في حفل الافتتاح

ونشر حساب البارالمبية السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لدخول البعثة إلى حفل “بارالمبياد طوكيو 2020″، وسط تحية كبيرة من المنظمين، الذين تفاعلوا مع البعثات المشاركة وحرصوا على تحيتهم.

وحمل الفارس البارالمبي أحمد شربتلي ولاعبة ألعاب القوى سارة الجمعة علم السعودية خلال مسيرة حفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية الذي شهد حضور الإمبراطور الياباني ناروهيتو، ورئيس اللجنة البارالمبية الدولية، أندرو بارسون.

وتُشارك السعودية في منافسات بارالمبية طوكيو 2020 بـ7 رياضيين، وهم؛ عبدالرحمن القرشي وفهد الجنيدل “كراسي متحركة”، علي النخلي “جري”، حسن دوشي “الوثب الطويل”، سارة الجمعة “دفع الجلة”، مريم المريسل “كرة طاولة” وأحمد شربتلي “فروسية”.

بارالمبياد طوكيو 2020

وانطلق حفل افتتاح بارالمبياد طوكيو 2020 بشكل مميز، حيث كانت البداية بالاحتفال بالألوان الزاهية التي ترمز إلى دورة الألعاب، ثم استخدام الألعاب النارية بشكل كثيف وتناسق شديد.

ومن المقرر أن تُقام منافسات دورة الألعاب البارالمبية في العاصمة اليابانية حتى يوم الخامس من شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعدما احتضنت أيضًا أولمبياد 2020.

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