بعد 21 عامًا مشوار ميسي ينتهي مع برشلونة

المواطن - محمد سمعه

أُسدل الستار مساء اليوم الخميس على مسيرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريقه برشلونة الإسباني، حيث أعلن البارشا رحيل أسطورته ونجله المدلل بعد 21 عامًا، حقق النجم الأرجنتيني إنجازات فوق الخيال على أرضية ملعب الكامب نو.

وظهر النجم الأرجنتيني المُلقب بـ Greatest of All Time أو الأعظم في التاريخ مع الفريق الأول ببرشلونة في عام 2004، واستطاع أن يلحق بالجيل الذهبي للبارشا المكون وقتها من تشافي وإنييستا بجانب الأسطورة البرازيلية رونالدينيو والكاميروني صامويل إيتو.

إنجازات ليونيل ميسي

وحقق النجم الأرجنتيني مع برشلونة منذ عام 2004 وحتى 2021 36 بطولة بمعدل 10 ألقاب بالدوري الإسباني، 7 كؤوس ملك إسبانيا، 8 بطولات للسوبر الإسباني، 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا و 3 ألقاب للسوبر الأوروبي و4 ألقاب لكأس العالم للأندية.

ونجح البرغوث الأرجنتيني في إحراز 672 هدفًا بقميص البارشا، خلال 778 لقاء بالبطولات المختلفة وقدم 305 تمريرات حاسمة لزملائه في برشلونة.

البرغوث أقرب إلى باريس سان جيرمان

جدير بالذكر أن ميسي قد يفكر حاليًا في الانضمام إما لـ مانشستر سيتي الإنجليزي أو باريس سان جيرمان الفرنسي وسيكون الأقرب هو النادي الفرنسي للالتحاق بمواطنيه أنخل دي ماريا ولياندرو باريديس بجانب اللعب مع صديقه البرازيلي نيمار دا سيلفا.

ونشر حساب البارشا مجموعة من أهداف ليونيل ميسي منذ صعوده للفريق الأول وحتى رحيله مع توجيه عبارة ” شكرًا لك ليو” باللغة الإنجليزية.

وأكد النادي الكتالوني في بيانه قائلًا: “بسبب ما يعانيه النادي ماليًا ومن الناحية الاقتصادية ووفقًا لاشتراطات رابطة الدوري الإسباني، نعلن أن ميسي لن يستمر في صفوف الفريق، وبسبب هذه الظروف فإن اللاعب والنادي لم يتوصلا إلى اتفاق”.

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