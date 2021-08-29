بـ 4 لغات .. رسالة كوزمين الأولى لجماهير الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

وجه الروماني كوزمين كونترا المدير الفني الجديد للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، أول رسالة لجماهير العميد وذلك بعد تعيينه في منصبه اليوم الأحد.

وكتب المدرب كوزمين رسالته لجماهير العميد بـ 4 لغات وهم الرومانية والإنجليزية والإسبانية والعربية قائلًا: ” تحدٍ جديد”.

أرقام مدرب الاتحاد الجديد

وخلال 216 مباراة درب فيها المدرب كونترا صاحب الـ45 عامًا، نجح في تحقيق الفوز في 100 مباراة، وتعادل في 59 لقاء وخسر 57 مباراة.

وسبق للمدرب كونترا تدريب العديد من الأندية مثل خيتافي الإسباني ودينامو بوخارست الروماني والمنتخب الروماني خلال الفترة من 2017 إلى 2019.

البداية من مباراة أبها

ومن المنتظر تولي كوزمين كونترا تدريب الاتحاد في مباراة أبها بالجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 11 سبتمبر المقبل.

يذكر أن المدرب حسن خليفة، كان تولى تدريب الفريق الأول للعميد في مباراة الفيصلي، التي انتهت بفوز العميد بنتيجة هدفين لهدف.

وتوقف حاليًا دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب فترة التوقف الدولي حيث يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مباراتين ضد كل من فيتنام وسلطنة عُمان يومي 2 و 7 سبتمبر في تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 في قطر.

يذكر أن إقالة فابيو كاريلي من تدريب الاتحاد جاءت بعد خسارته للبطولة العربية مساء السبت 21 أغسطس الجاري.

وكان كاريلي قاد نادي الاتحاد لاحتلال المركز الثالث بـ جدول ترتيب دوري المحترفين في الموسم الماضي 2020/2021.

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