بقائمة وحيدة.. التعاون يعلن ‏أسماء المرشحين لرئاسة النادي

المواطن - إسلام البشبيشي

كشف نادي التعاون، اليوم الاثنين، عن القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي، في الانتخابات المقبلة التي ستعقد يوم الثلاثاء الموافق 23/ 1/ 1443 هـ.

وجاءت قائمة وحيدة لرئاسة مجلس إدارة التعاون، برئاسة سعود بن أحمد عبدالعزيز الرشودي، وسامي بن صالح علي الوابلي مرشح نائب الرئيس، ووفقًا لما نشره النادي عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر.

وضمت القائمة 4 أعضاء كالتالي: سلطان بن عبدالله يحيى الشريدة، وعبدالكريم عبدالمحسن عبدالكريم الغنيم، وبندر بن سعد عبدالله المانع، وعبدالرحمن بن عبدالله الدخيل الله.

التعاون يتعاقد مع لوفانور هنريكي:

وفي سياق آخر، فإن نادي ​التعاون وقع عقدًا مبدئيًّا مع لاعب الوسط المولدوفي ​لوفانور هنريكي​ ليمثل الفريق لمدة موسم واحد مع أفضلية التجديد لموسم إضافي قادمًا من نادي ​شريف تيراسبول المولدوفي.

وأكد النادي في بيان نشره على صفحته الرسمية على تويتر “أن لوفانور سيوقع عقده النهائي بعد تجاوز الفحوصات الطبية” مرفقًا بفيديو عن أبرز إنجازاته.

وسبق لـ لوفانور البالغ 31 عامًا اللعب في الدوري الإماراتي مع أندية ​الوحدة​ و​شباب الأهلي​ الذي حصد معه كأس رئيس الدولة وكأس دوري الخليج العربي 2019، كما كانت له تجربة ناجحة مع شيريف تيراسبول المولدوفي، حيث حقق معه الدوري وكأس السوبر وساهم في تأهل الفريق لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا​ كأول فريق مولدوفي إذ حل في المجموعة الرابعة إلى جانب أندية ​ريال مدريد​ وإنتر ميلان وشاختار دونيتسك الأوكراني.

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