بموافقة الملك سلمان.. منح 96 مواطناَ ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز

المواطن - واس

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح (96) مواطناً ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة (الثالثة) لتبرع كل منهم بأحد الأعضاء الرئيسية.

المشمولون في موافقة الملك سلمان

وقد شملت الموافقة الكريمة : إبراهيم بن يحي بن حسين الأعجم ، أحمد بن محمد بن ابراهيم القويز ، أحمد بن محمد بن عبدالرحمن العاصمي المالكي ، أمين بن سعد بن وصل الله البناتي السلمي ، إياد بن اسحاق بن محمد فلفلان ، أسامه بن خالد بن علي مقبول شعبي ، بندر بن علي بن بن قحيصان البدراني الحربي ، تركي بن خبتي بن زياد الصفراء البقمي ، تهاني بنت موسى بن علي شافعي ، حاتم بن أحمد بن سليمان الصيدلاني ، حبيب بن رداد بن سرور الربيعي ، حسن بن عبدالله بن عبيد السالمي ، حسن بن علي بن محمد هندي ، حمود بن علي بن مبارك المهداني الحارثي ، حنين بنت فاروق بن عبدالجليل خاشقجي ، حوارء بنت إبراهيم بن أحمد الصرنوخ .

كما شلمت موافقة الملك سلمان ، خلود بنت فيحان بن حمد الحسيني الصاعدي , خلود بنت محمود بن حمدي الطويرقي ، دلال بن صويلح بن عيضه الزايدي ، ديم عبدالعزيز بن عبيد بن عباده خياري الرشيدي ، رائد بن رده بن عايش الجدعاني ، رائد بن عبدالله بن حمود السحتي الشراري ، ريما بنت عبدالرحيم بن أحمد بخاري ، سالم بن علي بن سالم القرني البحيري ، سابر بن حجي بن سابر الفقير العنزي ، سعد بن إبراهيم بن سعد العقار ، سلطان بن صويلح بن عواد المضبيري الرشيدي ، سلمان بن سمير بن بكر رضوان ،شافي بن فهيد بن نافل آل صالح رضوان ، شذى بنت عبدالله بن أحمد هب الريح ، شروق بنت بدر بن عبدالله العصيمي العتيبي ، طارق بن علي بن محمد الخليفة ، عادل بن أحمد بن عالي آل سليمه الغامدي ، عادل بن ملفي بن حنكان الخلوى ، عايض بن عوض بن ملفي الشيباني ، عائشه بنت يحي بن أحمد حدادي ، عائشة بنت يحي بن سليمان يتيمي عبدلي ، عبدالرحمن بن حامد بن صالح دشان القحطاني ، عبدالرحمن بن عثمان بن رشيد الرشيد ، عبدالرحمن بن مشعل بن معيوض الغنامي ، عبدالعزيز بن ابراهيم بن عبدالعزيز الربيعه ، عبدالعزيز بن فائز بن عاطف آل عبدالعزيز الشهري ، عبدالعزيز بن فهد بن عطيه الطويرقي ، عبدالعزيز بن محمد بن سليمان القفاري ، عبدالله بن حمد بن ناصر آل سالم الوعله ، عبدالله بن عايد بن شحاذ الوسيدي الحربي ، عبدالله بن ناصر بن مرضي المفضلي الشمري ، عبدالمجيد بن عايد بن عواد الصبحي الحربي ، عبدالمجيد بن نخيلان بن فالح الأسلمي الشمري ، عبدالمحسن بن فهد بن عبدالله الطريقي؟

وشملت كذلك، عبده بن محمد بن عبده حملي ، عبود بن حسن بن عبود عسيري ، عبير بنت عبدالله بن حامد العزامي ، عزيزه بنت محمد بن بتال الجميلي ، عفاف بنت احمد بن ابراهيم السنوسي ، علي بن محمد حسن ال زين عسيري ، يزيد بن مصلح بن منصور الضبعاني الشراري ، علي بن محمد بن عبدالرحمن الجرعي العسيري ، عمر بن سالم بن عبود بارشيد ، عمر بن فهد بن عابر السبيعي العنزي ، عمشاء بنت محسن ابن فاهد القحطاني السبيعي ، عوض بن مشبب ابن هادي آل جشمه القحطاني ، عويضه بنت مران بن مناور المهيمزي الرشيدي ، فاطمه بنت محمد ابن صالح العزيزي الشهري ، فهد بن صالح بن عبدالعزيز المهناء ، فهد بن غنيم بن محمد الخبوط السبيعي ، ماجد بن عبدالعزيز بن ناصر الماجد ، ماجد بن عبدالله بن خالد البشري الحربي ، مبارك بن سعيد بن شايع آل جبران القحطاني ، مجاهد بن ناشي بن مطلق النفيعي العتيبي ، محمد أحمد بن محمد الحسني الزهراني ، محمد بن عيد بن حضيرم العوفي الحربي ، محمد بن غنام بن محمد الهواشله الدوسري ، مريم بنت مطر بن فهد السرحاني ، مسلم بن مسلط بن جربوع الادغم السبيعي.

وأيضا : مشاري عادل محمد التويجري ، مشعل بن عايد بن معزي الفريحي الرويلي ، مشعوي بن محمد بن علي العزي ، مفلح بن مبارك بن مفلح القحطاني ، منصور بن يحيى بن أحمد آل خيرات ، مهند بن معوض بن عيفان الشلاحي المطيري ، موسى بن أحمد بن امبارك آل حسان الربعي ، موسى بن يحيى بن عيسى الشهراني ، مؤيد بن فائز بن جميل عبدالرزاق ، نابت بت اسماعيل بن محمد زيلع ، نايف بن فهد بن عبدالعزيز الفرج ، نايف بن متعب بن نواف الرميلي العنزي ، نعمه بنت يحي بن حسين الخالدي المالكي ، نواف بن عبيد بن ساير الرزني الشمري ، نوف بنت علي بن عبدالله شبعاني ، هاني بن عواض بن حميدان الثمالي ، وسماء بنت سلطان بن مترك الغربي الدوسري ، وليد بن يوسف بن محمد النافع ، يحيى بن علي بن عبده عيافي مشيخي ، يزيد بن حمود بن باني الأسلمي الشمري ، يزيد بن ضيف الله بن محمد المزيد .

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