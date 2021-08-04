بنزيمة يدعم الريال قبل انطلاق الدوري الإسباني

المواطن - مروة نبيل

عزز المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة استعدادات الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لانطلاق منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

كريم بنزيمة يشارك في التدريبات

وتلقى مدرب ريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي بشرى سارة بعد مشاركة كريم بنزيمة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم قبل 10 أيام من انطلاق الدوري الإسباني، وذلك وفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو”.

ونشر حساب نادي ريال مدريد الإسباني الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لمهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة وهو يؤدي بعض التدريبات اليوم، وآخر مع أنشيلوتي وهو يستقبله بعد عودته.

وكان من المقرر أن يُشارك المهاجم الفرنسي في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد خلال الأسبوع الماضي، إلا أن إصابته بفيروس كورونا تسببت في تأخر عودته، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن يفتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني الممتاز الموسم الجديد بمواجهة نظيره ألافيس، يوم 14 من شهر أغسطس الجاري.

المهاجم الفرنسي يتألق مع الريال وأنشيلوتي

وتألق كريم بنزيمة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، حيث شارك في 46 مباراة بجميع البطولات، ونجح في تسجيل 30 هدفًا، وصنع 9 أهداف.

كما قاد الفرنسي هجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في الولاية الأولى للإيطالي أنشيلوتي عامي 2013 و2014، وساهم معه في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة في تاريخ المرينغي.

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