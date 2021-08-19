بنك أوف نيويورك ميلون يبدأ الأعمال المالية المتكاملة في السعودية

المواطن - الرياض

أعلن المصرف العالمي الأميركي “بنك أوف نيويورك ميلون” وشركة الأهلي المالية السعودية، أمس الأربعاء، بدء إعداد وتوفير خدمات الأوراق المالية العالمية المتكاملة للمؤسسات وأصحاب الأصول الكبيرة المقيمين في المملكة.

تحالف:

يأتي ذلك عقب إعلان الأهلي كابيتال – التي أصبحت الآن شركة الأهلي المالية بعد الاندماج مع سامبا كابيتال – في أكتوبر الماضي، عن دخولها تحالفاً مع بنك أوف نيويورك ميلون.

وذكرت المعلومات الصادرة أمس، أن التحالف يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على تبني أفضل الممارسات العالمية لإدارة الأصول المنفصلة والوساطة ووظائف الوصاية، وذلك بعد إطلاق نموذج الحفظ المستقل في السعودية عام 2017، وفق صحيفة “الشرق الأوسط”.

دعم منصة خدمات الأوراق المالية:

وقال راشد بافقيه شريف، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة والمدير العام لقسم الأوراق المالية في شركة الأهلي المالية: “سيدعم التحالف مع بنك أوف نيويورك ميلون عمل منصة خدمات الأوراق المالية التابعة لشركة الأهلي المالية بشكل كامل، ما يوسع من مكانتنا الريادية في مجال الوصاية المحلية”.

وأضاف: “متحمسون لتقديم هذه الخدمات الإضافية، التي تتضمن الوصاية المحلية والعالمية، والإدارة، واقتراض الأوراق المالية وإقراضها، والمقاصة، وكلها بالطبع ستُساهم في نمو وتطوير أسواق رأس المال في المملكة وفي القطاع المالي كله بما يتماشى مع (رؤية المملكة 2030)”.

وأشار إلى أنه مع استمرار تركيز الخدمات المالية على تبني مزيد من الأنشطة التي تعتمد على البيانات، يأتي هذا التعاون لتمكين تقديم خدمات الوصاية في السوق، وحلول الإبلاغ الموحدة للعملاء، كل ذلك مع الامتثال للوائح الأمن السيبراني.

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