بيريرا قد يورط الهلال بعقوبات من فيفا!

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن الفترة المقبلة قد تشهد أزمة لنادي الهلال بعدما أعلن ماثيوس بيريرا، رغبته في الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

بيريرا يُطالب بالرحيل:

وأصدر ماثيوس بيريرا بيانًا رسميًّا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا رغبته في الرحيل عن ويست بروميتش، بعدما تلقيه عرضًا ماليًّا ضخمًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في الوقت الذي ارتبط فيه اسمه بنادي الهلال.

وكانت جماهير نادي الهلال، قد طالبت مؤخرًا عضو الشرف الأمير الوليد بن طلال بحسم صفقة اللاعب البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالي عبر هاشتاق على “تويتر”، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

اللاعب البرازيلي قد يورط الهلال:

وعلق المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي، على تصريحات اللاعب البرازيلي قائلًا: “بيان بيريرا قد يورط النادي المفاوض ويعرضه لعقوبات شديدة من FIFA”.

وتحدث سعود الصرامي عن العقوبات التي قد يتعرض لها النادي قائلًا: “الهبوط للدرجة الأدنى أو خصم نقاط والغرامة المالية والحرمان من تسجيل اللاعبين لفترات طويلة”.

واختتم متحدث النصر السابق تصريحاته عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “إنقاذ النادي المفاوض لبيريرا المرتبط بعقد طويل مع WBA يتطلب إثبات السماح له بالتفاوض من النادي الإنجليزي”.

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