بيريرا يدعم الهلال بعد مباراة الطائي

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي الهلال عن موعد التحاق البرازيلي ماثيوس بيريرا بتدريبات الفريق الأول لكرة القدم، تمهيدًا للمشاركة في المباريات.

بيريرا يشارك بعد مباراة الطائي:

وتأكد غياب ماثيوس بيريرا عن مباراة الهلال ضد الطائي المرتقبة، على أن يلتحق بتدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية بعد هذه المواجهة، وتسجيله في قائمة الزعيم للموسم الرياضي الجديد.

ونجح الهلال في التعاقد مع بيريرا صاحب الـ25 عامًا، قادمًا من صفوف ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي، بعقد يمتد لـ5 مواسم، ولكن عدم رحيل الإيطالي سيباستيان جيوفينكو تسبب في عدم قيده، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهلال ضد الطائي:

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الطائي على ملعب الملك فهد الدولي، مساء يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويطمح الزعيم لبداية مشوار الحفاظ على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بخطف نقاط مباراة الهلال ضد الطائي، فيما يأمل فارس الشمال لتحقيق نتيجة إيجابية بعد صعوده حديثًا.

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