بيريرا يودع ويست بروميتش: ذاهب لتحدٍ آخر

المواطن - مروة نبيل

وجه البرازيلي ماثيوس بيريرا رسالة إلى جماهير فريقه السابق ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي، بعد انضمامه رسميًا إلى صفوف الهلال في الميركاتو الصيفي الحالي.

الهلال يحسم الصفقة رسميًا

وكان نادي ويست بروميتش قد أصدر، قبل قليل، بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني أعلن من خلاله انتقال ماثيوس بيريرا إلى الهلال رسميًا، دون الإعلان عن التكاليف المادية للصفقة، متمنيًا للاعب البرازيلي التوفيق في خطوته الجديدة.

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بعد مقطع فيديو كشف من خلالها التعاقد مع اللاعب البرازيلي بشكل مميز، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

رسالة بيريرا لويست بروميتش

وحرص ماثيوس بيريرا على توديع ويست بروميتش، ووجه إليهم رسالة عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “امتنان.. هذا هو الشعور الذي ينتابني تجاه النادي الذي فتح لي الأبواب منذ عامين”.

وتابع: “كانت أهدافًا، تمريرات، مراوغات وهزائم، لكن في الغالب حصلت على انتصارات بهذا القميص، وبعضها خارج الملعب.. جاءت تلك الانتصارات بالدعم والرعاية التي كنت دائمًا ما أحظى بها من المشجعين”.

وواصل ماثيوس بيريرا تغريداته قائلًا: “جاءت تلك الانتصارات مع الأدب والمعاملة الرائعة التي حظي بها كل موظف في النادي معي ومع عائلتي.. بالنظر إلى كل هذا، لا يمكن أن يكون الشعور غير الامتنان”.

واختتم النجم البرازيلي رسالته عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: “ماثيوس ذاهب إلى تحدٍ آخر، لكن جزء منه يبقى هنا، بالأزرق والأبيض، ويتمنى أن يحظى هذا القميص دائمًا بالنجاح الذي يستحقه.. شكرًا لكم جميعًا”.

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