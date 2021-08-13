تاريخ مواجهات الأهلي والفيصلي بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

يترقب جمهور الراقي مساء اليوم الجمعة، مباراة الأهلي والفيصلي بالجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الجديد.

ويطمح جمهور الأهلي إلى رؤية فريقه محققًا للانتصار ومنافسًا على لقب الدوري من الجولة الأولى لنسيان العثرات التي قدمها الراقي لجماهيره بالموسم الماضي، حيث احتل المركز الثامن بجدول ترتيب دوري المحترفين.

أفضلية كبيرة للراقي بمواجهات الأهلي والفيصلي

وتقابل الأهلي من قبل مع الفيصلي في 22 لقاء في دوري المحترفين، حيث فاز الأهلي في 16 لقاء بينما فاز الفيصلي في 3 مباريات وكان التعادل حاضرًا في 3 لقاءات.

وينطلق لقاء الأهلي ضد الفيصلي في تمام الساعة التاسعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت المملكة وتُقام على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة.

11 شرطًا لحضور مباراة الأهلي والفيصلي

ونشر الراقي عبر حسابه في “تويتر” أمس الخميس 11 شرطًا لحضور مباراة الفيصلي وهم : ” أولًا إبراز تطبيق توكلنا، ثانيًا إثبات حالة محصن بجرعتين، ثالثًا لا يوجد بيع تذاكر بمنافذ البيع بملعب المباراة، رابعًا بوابات 2 و 3 و 4 مخصصة لجماهير الراقي، خامسًا بوابة رقم 5 مخصصة لدخول جماهير الفيصلي، سادسًا ارتداء الكمامة، سابعًا التباعد الاجتماعي، ثامنًا تحديد مسافة مقعد فارغ بين كل مقعد وآخر، تاسعًا يمكن لأفراد العائلة الواحدة الجلوس سويًا، عاشرًا يُسمح بتناول الطعام والشراب في المدرجات، الشرط 11 هو تخصيص بوابات رقم 1 و 6 لدخول العائلات”.

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