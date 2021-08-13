تاليسكا يفتتح أهدافه مع النصر ضد ضمك

المواطن - مروة نبيل

نجح البرازيلي أندرسون تاليسكا في افتتاح سجله التهديفي مع فريقه النصر ضد ضمك، وأحرز الهدف الثاني للعالمي.

تاليسكا يهز الشباك:

وتمكن تاليسكا من تعزيز تقدم فريقه بهدف ثانٍ بكرة رأسية رائعة، بعد تلقيه عرضية مميزة من جلال الدين ماشاريبوف، لتصبح النتيجة 2/ 0 لصالح النصر بعد مرور 39 دقيقة.

وكان المغربي عبدالرزاق حمدالله قد نجح في فض اشتباك التعادل السلبي في مباراة فريقه النصر ضد ضمك، بعد مرور 4 دقائق على بداية الشوط الأول، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر ضد ضمك:

وبدأت مباراة النصر ضد ضمك- قبل قليل- ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مرسول بارك في الرياض.

ويطمح فارس الجنوب في الظهور بشكل جيد مع بداية الموسم الرياضي الجديد، خاصة أنه نجح في البقاء بصعوبة الموسم الماضي، فيما يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لخطف الثلاث نقاط والمنافسة على اللقب.

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