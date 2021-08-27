تتويج 72 طبيبًا وطبيبة في اختبار الزمالة البريطانية بجامعة المؤسس

المواطن- محمد داوود- جدة

احتضنت جدة فعاليات اختبار الزمالة البريطانية لزمالة الكلية الملكية البريطانية في طب الأطفال بتتويج وتخريج 72 طبيبًا وطبيبة من مختلف مناطق المملكة، وذلك في مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة والذي عقد للمرة الـ23 في المملكة ولمدة 3 أيام متواصلة.

انعكاس للمستوى المتقدم:

وأوضح رئيس اللجان المنظمة للامتحان أستاذ واستشاري طب الأطفال وغدد الصماء والسكري بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، البروفيسور عبدالمعين الآغا، أن اختيار الكلية الملكية البريطانية لمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز مقرًّا للاختبار يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الجامعة على مستوى دول الشرق الأوسط والوطن العربي، لافتًا إلى مشاركة 12 ممتحنًا من الجامعات والمستشفيات البريطانية والمملكة وبعض الدول العربية في الاختبار.

سهولة الحضور للامتحان:

وتابع الأغا أن الكلية الملكية البريطانية تعقد اختبار الزمالة البريطانية بشكل دوري، مما يسهل على الأطباء الراغبين في أداء الامتحان سهولة الحضور للامتحان في مدينة جدة، إذ تواصل كلية الطب بجامعة المؤسس التميز باستضافتها الامتحان النهائي للكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال في مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بشكل دوري.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة