تجارب أداء مسابقة الكوميديا تصل إلى الرياض

المواطن - واس

تواصل هيئة المسرح والفنون الأدائية عملها على مسابقة الكوميديا التي أطلقتها بداية شهر أغسطس الجاري والتي تستهدف خمس مناطق رئيسية على مستوى المملكة.

انطلاق الاختبارات:

وحطت المسابقة رحالها أمس، في مدينة الرياض بعد جولة لاختبارات الأداء انطلقت أولاً من مدينتي الجوف وتبوك واُختير الفائزون منها في عرض أقيم لتحديد ممثلي المنطقة الشمالية، ثم انتقلت المسابقة للمنطقة الوسطى بدءاً من مدينة حائل ثم عنيزة إلى أن وصلت إلى الرياض، على أن يتم اليوم، فرز مواهب المنطقة الوسطى واختيار أفضلها للاستمرار في المراحل النهائية للمسابقة.

أسماء الفائزين والجوائز:

وستستمر مسابقة الكوميديا في اختبارات الأداء والفرز والاختيار في بقية المناطق، والتي تشمل المنطقة الغربية (جدة، المدينة المنورة، الطائف) ثم المنطقة الشرقية (الهفوف، القطيف، الدمام، الخبر) والمنطقة الجنوبية (جازان، خميس مشيط، أبها). حيث سيتم اختيار أفضل المتسابقين من كل منطقة، ليلتحقوا ببرنامج تدريبي مكثف في مدينة جدة، تمهيداً للمرحلة قبل النهائية التي ستقام خلال الفترة من 3 إلى 13 أكتوبر المقبل، متضمنة أربعة عروض، وستشهد تأهل 5 مرشحين للحفل النهائي الذي سيقام في مدينة الرياض وسيُعلن فيه عن أسماء الفائزين، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة مالية بمبلغ 35 ألف ريال، والمركز الثاني 20 ألف ريال، والفائز بالمركز الثالث يحصل على مبلغ 15 ألف ريال.

وخلال مراحل مسابقة الكوميديا تقدم اللجنة المحكمة تغذية راجعة مباشرة للمتسابقين، عبر نصائح في الوقوف أمام الجمهور وصياغة النكتة واختيار الألفاظ والالتزام في مواضع مُعينة.

يذكر أن “مسابقة الكوميديا” تندرج تحت مبادرة اكتشاف المواهب ضمن مبادرات هيئة المسرح والفنون الأدائية وبدعمٍ من وزارة الثقافة، وتسعى الهيئة من خلالها إلى توفير الفرصة للشباب والشابات واستثمار مواهبهم الكوميدية بتوجيهٍ من خبراء وأيقونات صناعة الكوميديا، وذلك بهدف تطوير صناعة الكوميديا والترفيه الحي في أنحاء المملكة كافة.

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