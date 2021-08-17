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تحذير أمني عالي الخطورة بشأن ثغرات في متصفح Chrome
تمكن المهاجم من استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة

تحذير أمني عالي الخطورة بشأن ثغرات في متصفح Chrome

2021/08/17
الساعة 1:19 مساءً
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تحذير أمني عالي الخطورة بشأن ثغرات في متصفح Chrome
المواطن - الرياض

أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، اليوم الثلاثاء، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص ثغرات في متصفح Google Chrome.

وأوضح المركز أن شركة Google أصدرت تحديثاً لمعالجة عددٍ من الثغرات في متصفح Chrome لأنظمة Windows وMac وLinux.

برمجيات خبيثة

وأشار إلى أن التهديدات تتمثل بتمكين المهاجم من استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة.

وفي ما يخص الإجراءات الوقائية، أوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 92.0.4515.159، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديث اللازم عبر الرابط التالي: https://chromereleases.googleblog.com/2021/08/stable-channel-update-for-desktop.html، موضحا أن المتصفح يدعم التحديث التلقائي لآخر نسخة متوفرة.

طريقة التحديث

وأفاد المركز بأن طريقة التحديث تتمثل في ما يلي: افتح Chrome، ثم في أعلى يسار الشاشة انقر على المزيد > مساعدة > معلومات عن Google Chrome، موضحا أن رقم الإصدار الحالي هو مجموعة الأرقام أسفل كلمة Google Chrome، ثم سيبحث Chrome عن التحديثات وسيقوم بالتحديث التلقائي، ثم النقر على إعادة التشغيل.

 

تحذير أمني عالي الخطورة بشأن ثغرات في متصفح Chrome - المواطن تحذير أمني عالي الخطورة بشأن ثغرات في متصفح Chrome - المواطن


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