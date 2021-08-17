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تحطم طائرة عسكرية تحمل مئات الجنود الأفغان في أوزبكستان
وزارة الدفاع الأوزبكية تحقق في الحادث

تحطم طائرة عسكرية تحمل مئات الجنود الأفغان في أوزبكستان

2021/08/17
الساعة 11:27 صباحًا
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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تحطم طائرة عسكرية تحمل مئات الجنود الأفغان في أوزبكستان
المواطن - متابعة

سقطت طائرة عسكرية أفغانية تحمل مئات الجنود الأفغان الفارين بعد سيطرة حركة طالبان على كابل، حسب السلطات الأوزبكية.

وتضاربت الأنباء حول سبب سقوط الطائرة، إلا أن وزارة الدفاع الأوزبكية لازالت تحلل مقاطع الفيديو المتداولة للطائرة لمعرفة أسباب سقوطها.

مجلس لحكم البلاد

يذكر أن حركة طالبان كانت قد أعلنت عن بسط سيطرتها على أفغانستان بالكامل وانتقال إدارة البلاد حتى اتضاح نظام الحكم فيها إلى مجلس يضم شخصيات سياسية عدة.

ويضم المجلس الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبد الله عبد الله.

 


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