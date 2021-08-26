تداول تحتسب نسبة التذبذب لسهم الأندلس على أساس 22.16 ريال

المواطن - الرياض

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الأندلس العقارية يوم أمس الأربعاء على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية؛ وعليه فقد تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 22.16 ريال اليوم الخميس وإلغاء الأوامر القائمة.

إضافة أسهم المنحة:

وبحسب الموقع الرسمي للسوق المالية (تداول)، ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الاثنين 22/ 01/ 1443 هـ الموافق 30/ 08/ 2021 م.

وكانت شركة الأندلس العقاریة قد أعلنت سابقًا عن توصیة مجلس الإدارة بتوزیع أرباح نقدیة على المساھمین عن السنة المالیة المنتھیة في 31 دیسمبر 2020 م.

35 مليون ريال:

وأوضحت الشركة أن إجمالي المبلغ الموزع 35 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 70 مليون سهم، فيما كانت حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال سعودي ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية %5.

أحقية الأرباح:

وتابعت الأندلس العقارية أن تاريخ الأحقية لأسهم الشركة ستكون بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة -التي سيتم الإعلان عن موعد انعقادها لاحقاً بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة- والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بـنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية المذكورة.

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