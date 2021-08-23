تدشين حملة استخدمها لا تدمنها بجدة

المواطن - الرياض

دشن صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي بمقر محافظة جدة اليوم، حملة “استخدمها لا تدمنها” التي تنظمها جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة؛ بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر إدمان التقنية وسبل علاجه، بحضور أمين المحافظة صالح بن علي التركي، ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فهد بن رشيد بن رقوش.

أهداف حملة استخدمها لا تدمنها

وأشاد سموه بالجهود التي تبذلها الجمعية، متمنياً لهم التوفيق في تحقيق الأهداف المنشودة.

من جانبه أشار نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المودة زهير المرحومي، إلى أن الجمعية من منطلق دورها الاجتماعي حرصت على إطلاق الحملة التي تستهدف شرائح المجتمع كافة بداية بالوالدين والشباب والأطفال والمختصين، وتركز أهدافها وأعمالها على توعية الأسرة بآثار الإدمان التقني وتقديم استشارات وبرامج توعوية لطرق العلاج من الإدمان التقني وكذلك مناقشة آثارها وسبل علاجها من قبل المختصين.

من جهته، ثمن مدير جمعية المودة المهندس محمد بن علي آل رضي لسمو الأمير سعود بن جلوي تدشين مبادرة ” استخدمها لا تدمنها “.

بعد ذلك كرّم سموه الجهات الداعمة للحملة، ثم التقطت الصورة التذكارية.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

