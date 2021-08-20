‎الرئيسية
آخر الاخبار
تدشين مركزي لقاح كورونا للطلاب والطالبات في رفحاء

تدشين مركزي لقاح كورونا للطلاب والطالبات في رفحاء

2021/08/20
الساعة 4:43 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, جديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
تدشين مركزي لقاح كورونا للطلاب والطالبات في رفحاء
المواطن - الرياض

بحضور مدير مكتب التعليم برفحاء خالد ناجي الشمري ومدير القطاع الصحي برفحاء محمد مهيدي النجدي تم تدشين مركزي لقاح كورونا ليكونًا مقرًا لتطعيم الطلاب والطالبات.

تطعيم لقاح كورونا رفحاء

مقر مركزي لقاح كورونا برفحاء

وتم اختيار ثانوية قتيبة بن مسلم لتكون مقرًا لتطعيم الطلاب والهيئة التعليمية ( بنين )، ومدرسة المتوسطة الثامنة مقرًا لتطعيم الطالبات والهيئة التعليمية ( بنات).

يأتي ذلك بالتعاون مع القطاع الصحي بمحافظة برفحاء للطلاب من أعمار 12 إلى 18 عامًا وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق ١٤ / ١ / ١٤٤٣ إلى نهاية يوم الخميس الموافق ١٤٤٣/٠١/۱۸هـ من الساعة الـ4 إلى الساعة 8 مساءً، على أن يحضر الطالب والطالبة الهوية الوطنية معتبرين بذلك الأخذ والالتزام بالتباعد ولبس الكمامة.

تطعيم لقاح كورونا رفحاء تطعيم لقاح كورونا رفحاء


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

الحالات الحرجة تتراجع لـ1205 والرياض تسجل 123 إصابة كورونا جديدة

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة،