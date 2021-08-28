ترتيب الدوري الإنجليزي بعد قمة ليفربول وتشيلسي

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الكروي الأول بنادي ويست هام يونايتد في الصعود لـ صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021/ 2022، وذلك بعد نهاية مباريات اليوم السبت في الجولة الثالثة.

نتائج مباريات اليوم:

وكانت مباريات اليوم انتهت بفوز مانشستر سيتي العريض على ضيفه آرسنال بخماسية دون رد، بينما تعادل أستون فيلا مع فريق برينتفورد بهدف لكل فريق، وتعادل نيوكاسل يونايتد مع فريق ساوثهامبتون بنتيجة هدفين لكل فريق، وتعادل أيضًا فريق ويست هام يونايتد مع كريستال بالاس بهدفين لكل فريق، وحقق ليستر سيتي فوزًا مهمًّا على نوريتش سيتي بثنائية لهدف، وفاز إيفرتون على برايتون بثنائية دون رد، بينما تعادل تشيلسي مع ليفربول بهدف لكل فريق.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم:

ويتواجد ويست هام في الصدارة برصيد 7 نقاط ويلاحقه كل من تشيلسي وليفربول وإيفرتون ولكل منهم 7 نقاط من المراكز الثاني حتى الرابع.

أما نادي مانشستر سيتي فيحتل المركز الخامس برصيد ست نقاط ويلاحقه كل من توتنهام هوتسبير وبرايتون وليستر سيتي من السادس إلى الثامن برصيد ست نقاط.

بينما يتواجد نادي برينتفورد في المركز التاسع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد خمس نقاط ومانشستر يونايتد وأستون فيلا في المركزين العاشر والحادي عشر برصيد 4 نقاط لكل منهما، أما واتفورد فيحتل المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط، وساوثهامبتون في المركز الثالث عشر برصيد نقطتين ويلاحقه كريستال بالاس برصيد نقطتين في المركز الـ14.

أما ناديي نيوكاسل يونايتد وليدز يونايتد فيمتلكان نقطة واحدة في المركزين الـ15 والـ16، ويتواجد فريق وولفرهامبتون في المركز السابع عشر برصيد صفر من النقاط، ونفس الحال مع بيرنلي ونوريتش سيتي وآرسنال في المراكز من الـ18 إلى الـ20.

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