ترتيب دوري محمد بن سلمان بعد نهاية مباريات الجمعة

المواطن - محمد سمعه

صعد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال لـ صدارة ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد الفوز بشق الأنفس على نادي التعاون في الجولة الثانية.

ترتيب دوري محمد بن سلمان بعد مباريات الجمعة:

وبعد نهاية مباريات اليوم الجمعة، يتواجد الزعيم في الصدارة برصيد ست نقاط يليه الفيصلي برصيد 4 نقاط بالمركز الثاني، بينما تحتل أندية النصر والاتحاد والاتفاق والفيحاء والباطن وأبها وضمك والرائد المراكز من الثالث إلى العاشر برصيد 3 نقاط لكل فريق.

أما النادي الأهلي فيحتل المركز الثاني عشر برصيد نقطتين، وقبله نادي الحزم في المركز الحادي عشر برصيد نقطتين، أما التعاون فتجمد رصيده عند نقطة بالمركز الـ13.

وتتواجد أندية الشباب والفتح والطائي في المراكز الـ14 والـ15 والـ16 برصيد صفر من النقاط.

مباراتان غدًا في دوري المحترفين:

وتُختتم مباريات الجولة الثانية بـ دوري المحترفين السعودي غدًا السبت بمواجهتي “الفتح والفيحاء”، “الشباب والاتفاق”.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الفتح والفيحاء في تمام السابعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة، بينما يلعب الشباب مع الاتفاق في تمام التاسعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة.

نتائج مباريات اليوم:

وكان الهلال فاز على التعاون بثنائية لهدف، وفاز ضمك على الطائي بهدف دون مقابل، بينما فاز الباطن على أبها بنتيجة هدفين لهدف.

ويسعى نادي الشباب للفوز غدًا وتحقيق أول 3 نقاط له من أجل تحسين مركزه في ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

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